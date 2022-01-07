Главные новости дня. Пьяного Игнатьева выгнали из ночного клуба, Марш отказал «Краснодару»

Пьяного Игнатьева выгнали из ночного клуба. «Рубин» не будет наказывать форварда

«Зенит» не готов платить 30 миллионов за Габигола. Питерцы хотят сбить цену («РБ-Спорт»)

«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта («Чемпионат»)

Агент Зайнтудинова не может связаться с игроком. В Казахстане проходят массовые протесты

Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

«Краснодар» предложил Маршу возглавить команду. Экс-тренер «Лейпцига» отказался

Манчини, Гвадиола и Тухель – претенденты на звание лучшего тренера 2021 года

Захарян – в топ-10 самых дорогих молодых футболистов мира по версии Transfermarkt

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Медосмотр Смолова в «Динамо» запланирован на 10-11 января («Спорт-Экспресс»)