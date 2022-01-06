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  • Главные новости дня. «Краснодар» уволил Гончаренко, Черышев вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

Главные новости дня. «Краснодар» уволил Гончаренко, Черышев вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании

6 января 2022, 01:26

11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти

Бенжамина Менди ради его безопасности перевели в тюрьму с более строгим режимом

«Краснодар» отправил Гончаренко и его штаб в отставку

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Источник: «Бомбардир»
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