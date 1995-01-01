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    Тикток «Спартака» – в топ-5 самых просматриваемых в 2021 году среди футбольных клубов

    Тикток «Спартака» вошел в пятерку лучших в мире среди футбольных клубов по суммарному количеству просмотров. Видео москвичей посмотрели более 675 миллионов человек, это четвертое место.

    Лидером оказался «ПСЖ» (более миллиарда просмотров). Второй – «Манчестер Юнайтед».

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • В декабре его возглавил Паоло Ваноли.
    • В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.

    «Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре

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    Источник: твиттер Deportes&Finanzas

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13403

      ilichkadr 22 минуты назад

      Тикток «Спартака» очередная сказка для дебилоидов. Отсюда прямая дорога в фанаты.

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