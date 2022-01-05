Тикток «Спартака» – в топ-5 самых просматриваемых в 2021 году среди футбольных клубов

Тикток «Спартака» вошел в пятерку лучших в мире среди футбольных клубов по суммарному количеству просмотров. Видео москвичей посмотрели более 675 миллионов человек, это четвертое место.

Лидером оказался «ПСЖ» (более миллиарда просмотров). Второй – «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

В декабре его возглавил Паоло Ваноли .

. В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.

«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре