Тикток «Спартака» – в топ-5 самых просматриваемых в 2021 году среди футбольных клубов

Тикток «Спартака» вошел в пятерку лучших в мире среди футбольных клубов по суммарному количеству просмотров. Видео москвичей посмотрели более 675 миллионов человек, это четвертое место.
Лидером оказался «ПСЖ» (более миллиарда просмотров). Второй – «Манчестер Юнайтед».
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- В декабре его возглавил Паоло Ваноли.
- В 1-м официальном матче года «Спартак» 26 февраля примет ЦСКА.
«Спартак» – самый популярный футбольный клуб мира в тиктоке в декабре
Источник: твиттер Deportes&Finanzas