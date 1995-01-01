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    Карасев вызван в ОАЭ на семинар для судей-претендентов на работу на ЧМ-2022

    С 17 по 21 января в ОАЭ состоится семинар ФИФА для европейских судей, которые претендуют на попадание в список арбитров на чемпионат мира-2022. На мероприятие вызван и российский рефери Сергей Карасев.

    Общий список на семинар в ОАЭ выглядит так:

    Бенуа Бастьен, Клеман Тюрпен (оба – Франция), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хесус Хиль Мансано (все – Испания), Даниэль Зиберт (Германия), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Сергей Карасев (Россия), Иштван Ковач, Овидиу Хацеган (оба – Румыния), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марциняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Джюнейт Чакыр (Турция).

    • Окончательный список судей на ЧМ-2022 глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сформирует позднее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      Suvorov51 20 минут назад

      Ну а промгазом это согласовано. а то скоро в россии чемпионат начнется. надо будет бомжей в чемпионы тянуть

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