Карасев вызван в ОАЭ на семинар для судей-претендентов на работу на ЧМ-2022

С 17 по 21 января в ОАЭ состоится семинар ФИФА для европейских судей, которые претендуют на попадание в список арбитров на чемпионат мира-2022. На мероприятие вызван и российский рефери Сергей Карасев.

Общий список на семинар в ОАЭ выглядит так:

Бенуа Бастьен, Клеман Тюрпен (оба – Франция), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хесус Хиль Мансано (все – Испания), Даниэль Зиберт (Германия), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Сергей Карасев (Россия), Иштван Ковач, Овидиу Хацеган (оба – Румыния), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марциняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Джюнейт Чакыр (Турция).

Окончательный список судей на ЧМ-2022 глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сформирует позднее.

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