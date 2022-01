«Я тебе обещал, что осуществлю детскую мечту». Трево Чалоба из «Челси» посвятил 2021-й год маме

Защитник «Челси» Трево Чалоба подвел итог 2021-го года. В минувшем году он осуществил мечту из детства.

«Мама, 2021-й год был для тебя. Я тебе обещал, что осуществлю детскую мечту. Ты подпитывала меня голодом и решимостью.

Никогда не забуду этот год. Бог, благодарю тебя за все, без тебя все не было бы возможным. С Новым годом!» – написал Чалоба.

Mum this 2021 was for you. I made you a promise that I will make my childhood dream. You fueled me with hunger and determination.This year has been a year I will never forget. Jehovah I thank you for everything without you nothing would have been possible.Happy new year pic.twitter.com/urqSjp6YUZ