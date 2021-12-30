Главные новости дня. «Рубин» купил Ломовицкого; иркутская фирма подала иск о банкротстве ЦСКА

«Барселона» договорилась о летнем трансфере Аспиликуэты (Жерар Ромеро).
Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин».
Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes).
Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его».
Николич близок к назначению на пост тренера ЦСКА. Стороны согласовали контракт («СЭ»).
Подрядчик строительства «ВЭБ-Арены» подал иск о признании ЦСКА банкротом.
Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется».
Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»).
ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes).
Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo).