Главные новости дня. «Рубин» купил Ломовицкого; иркутская фирма подала иск о банкротстве ЦСКА

«Барселона» договорилась о летнем трансфере Аспиликуэты (Жерар Ромеро).

Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин».

Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes).

Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его».

Николич близок к назначению на пост тренера ЦСКА. Стороны согласовали контракт («СЭ»).

Подрядчик строительства «ВЭБ-Арены» подал иск о признании ЦСКА банкротом.

Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется».

Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»).

ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes).

Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo).