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    Главные новости дня. «Рубин» купил Ломовицкого; иркутская фирма подала иск о банкротстве ЦСКА

    «Барселона» договорилась о летнем трансфере Аспиликуэты (Жерар Ромеро).

    Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин».

    Федун за 2021 год разбогател на 3+ миллиарда. Это 10-е место среди российских миллиардеров (Forbes).

    Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его».

    Николич близок к назначению на пост тренера ЦСКА. Стороны согласовали контракт («СЭ»).

    Подрядчик строительства «ВЭБ-Арены» подал иск о признании ЦСКА банкротом.

    Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется».

    Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»).

    ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции». Сумма трансфера – 10 миллионов (Todofichajes).

    Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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