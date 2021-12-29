«Пусть в 2022-м у вас будет только домашнее судейство». Арбитры РПЛ поздравили с Новым годом

Судьи РПЛ записали новогоднее поздравление. В нем поучаствовала арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова.
«Пусть в 2022-м у вас будет только домашнее судейство», – пожелала москвичка.
- Самым успешным российским судьей 2021 года был Сергей Карасев. Он работал на Евро-2020 и судил матч за Суперкубок Европы.
- Пустовойтова в РПЛ работает только резервным судьей.
- РПЛ возобновится в последние выходные февраля.
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Арбитр Пустовойтова: «Не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой. Женщинам-судьям приходится терпеть»
Источник: твиттер РФС