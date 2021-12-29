«Пусть в 2022-м у вас будет только домашнее судейство». Арбитры РПЛ поздравили с Новым годом

Судьи РПЛ записали новогоднее поздравление. В нем поучаствовала арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова.

«Пусть в 2022-м у вас будет только домашнее судейство», – пожелала москвичка.

Самым успешным российским судьей 2021 года был Сергей Карасев . Он работал на Евро-2020 и судил матч за Суперкубок Европы.

. Он работал на Евро-2020 и судил матч за Суперкубок Европы. Пустовойтова в РПЛ работает только резервным судьей.

РПЛ возобновится в последние выходные февраля.

Без них футбольный матч, как новый год без деда мороза!Тeплое и праздничное поздравление от наших судей pic.twitter.com/0Ueu7OxFOS — РФС (@rfsruofficial) December 29, 2021

Арбитр Пустовойтова: «Не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой. Женщинам-судьям приходится терпеть»