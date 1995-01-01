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    Абдулфаттах – о премиальных в «Зените»: «После победы над дублем «Динамо» Миллер зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные»

    Бывший защитник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, какие премиальные глава «Газпрома» Алексей Миллер выплачивал игрокам за победы.

    «Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли 7000 долларов, то ли евро.

    Помню, была встреча с «Кубанью» – важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили – 2:0.

    Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные». Больше всего радовались молодые. Нас было четыре или пять человек тогда в заявке на матч.

    Часто ли заходил Миллер? Я сам был не так много раз, но мне говорили, что редко. Приходил после игр со «Спартаком» или ещe с кем-то из топ-клубов.

    Помню, однажды пришeл даже на матч молодeжной команды. Мы в том же году победили дубль «Динамо» – 4:0. Зашeл в раздевалку и сказал: «Четверные».

    В молодeжке премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч – это весьма существенно. Ну и вообще было приятно, что человек такого масштаба ходит на молодeжку и интересуется матчами команды», – сказал Абдулфаттах.

    • Абдулфаттах играл за молодежку «Зенита» с 2008 по 2010-й год.
    • Он не сыграл ни одного матча за основу.

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    Источник: «Чемпионат»

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