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  • Главные новости дня. Против Газизова могут возбудить уголовное дело, Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

Главные новости дня. Против Газизова могут возбудить уголовное дело, Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

28 декабря 2021, 01:10

«Реал» объявит о переходе Мбаппе после 1/8 финала ЛЧ (AS)

Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

«Дженоа» лидирует в борьбе за Миранчука (Transfermarketweb)

Мбаппе – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Роналду – лучший бомбардир всех времен

«Спартак» претендует на Мхитаряна

Лантратов летом отказался переходить в ЦСКА

«Реал Сосьедад» арендовал у «ПСЖ» Рафинью

Источник: «Бомбардир»
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