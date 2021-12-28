Главные новости дня. Против Газизова могут возбудить уголовное дело, Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

«Реал» объявит о переходе Мбаппе после 1/8 финала ЛЧ (AS)

Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

«Дженоа» лидирует в борьбе за Миранчука (Transfermarketweb)

Мбаппе – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Роналду – лучший бомбардир всех времен

«Спартак» претендует на Мхитаряна

Лантратов летом отказался переходить в ЦСКА

«Реал Сосьедад» арендовал у «ПСЖ» Рафинью