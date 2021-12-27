Главные новости дня. Миранчуком интересуются четыре клуба, Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»

Торрес прилетел в Испанию. Завтра он подпишет контракт с «Барсой» на пять лет (Фабрицио Романо).

«Зенит» по-прежнему заинтересован в Алексее Миранчуке.

Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перейдет в «Урал» («Матч ТВ»).

«Рубин» хочет отдать Ивана Игнатьева в аренду зимой.

Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca).

Миранчуком интересуются четыре клуба.

«Зенит» требует у «Лиона» за Азмуна более 3 миллионов (Себастьен Денис).

Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно.

Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings).

«Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings).