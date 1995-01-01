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    Главные новости дня. Миранчуком интересуются четыре клуба, Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»

    Торрес прилетел в Испанию. Завтра он подпишет контракт с «Барсой» на пять лет (Фабрицио Романо).

    «Зенит» по-прежнему заинтересован в Алексее Миранчуке.

    Лучший бомбардир ФНЛ Юшин перейдет в «Урал» («Матч ТВ»).

    «Рубин» хочет отдать Ивана Игнатьева в аренду зимой.

    Лапорта хочет сорвать переход Холанда в «Реал» (Marca).

    Миранчуком интересуются четыре клуба.

    «Зенит» требует у «Лиона» за Азмуна более 3 миллионов (Себастьен Денис).

    Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно.

    Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings).

    «Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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