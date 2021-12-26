Английским фанатам хотят запретить посещение стадионов за расизм в интернете

Британское правительство намерено бороться с расизмом в интернете в отношении футболистов. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател предложила запретить фанатам-расистам посещать стадионы.

«Люди прятались за своими клавиатурами и оскорбляли игроков сборной Англии. Футбол испорчен расизмом. Люди должны отвечать за свое поведение в интернете.

Предлагаемое мной изменение в закон запрещает посещать стадионы до десяти лет за расизм в интернете», – сказала Пател.

Сборная Англии подверглась расистским оскорблениям после поражения в финале Евро-2020.

49-летняя Пател занимает пост с 2019 года.

Пател родилась в семье индийских мигрантов из Уганды.

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