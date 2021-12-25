Главные новости дня. Совфед одобрил введение Fan ID; «Спартак» купит Пруцева и Классена

«Манчестер Сити» готов заплатить летом за Холанда требуемые 75 миллионов.

Газизов: «У «Базеля» есть интерес к Агаларову».

Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит».

Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак» («Чемпионат»).

Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России.

Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора».

«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»).

«Зенит» интересуется 19-летним защитником «Эмполи» Вити.

Федун: «Вместо многолетней работы в «Спартаке» Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову».

Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае.