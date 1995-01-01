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    Главные новости дня. Совфед одобрил введение Fan ID; «Спартак» купит Пруцева и Классена

    «Манчестер Сити» готов заплатить летом за Холанда требуемые 75 миллионов.

    Газизов: «У «Базеля» есть интерес к Агаларову».

    Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит».

    Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак» («Чемпионат»).

    Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России.

    Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора».

    «Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»).

    «Зенит» интересуется 19-летним защитником «Эмполи» Вити.

    Федун: «Вместо многолетней работы в «Спартаке» Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову».

    Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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