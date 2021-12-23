Главные новости дня. «Краснодар» купил форварда Ботхейма; «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в Сергееве

Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать».
«Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А.
Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает».
Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет».
22-й тур РПЛ перенесен на май из-за участия сборной в стыках ЧМ-2022.
Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ».
«РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» интересуются Сергеевым. Отступные – 2,2 миллиона.
«Нижний Новгород»: «Мы сделали предложение Жиркову, он пока думает».
«Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es).
Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года.
Источник: Бомбардир.ру