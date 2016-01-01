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    Главные новости дня. «Краснодар» купил форварда Ботхейма; «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в Сергееве

    Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать».

    «Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А.

    Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает».

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет».

    22-й тур РПЛ перенесен на май из-за участия сборной в стыках ЧМ-2022.

    Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ».

    «РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» интересуются Сергеевым. Отступные – 2,2 миллиона.

    «Нижний Новгород»: «Мы сделали предложение Жиркову, он пока думает».

    «Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es).

    Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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