Главные новости дня. «Краснодар» купил форварда Ботхейма; «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в Сергееве

Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать».

«Салернитана» на следующей неделе может покинуть Серию А.

Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает».

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет».

22-й тур РПЛ перенесен на май из-за участия сборной в стыках ЧМ-2022.

Аналитик «Локомотива» Шарп стал помощником Рангника в «МЮ».

«РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» интересуются Сергеевым. Отступные – 2,2 миллиона.

«Нижний Новгород»: «Мы сделали предложение Жиркову, он пока думает».

«Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es).

Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года.