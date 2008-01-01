Аджоев: «Арсенал» получил 3 миллиона евро за трансфер Хлусевича в «Спартак»

Ну и Вано, конечно, очень доволен, исполнилась его мечта с покупкой Даниила Хлусевича.
Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскрыл сумму трансфера полузащитника Даниила Хлусевича в «Спартак».
«Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил 3 миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет», – сказал Аджоев.
- Футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2026 года.
- Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
- В первой части сезона он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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