«Спасибо за игру». Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов завершил игровую карьеру. Узбекистанцу 34 года.

«Спасибо за игру, Одил. Желаем успехов в любом деле, которым займешься теперь», – написал «Краснодар».

Экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. Футболист сборной Узбекистана выступал за «быков» с 2014 по 2016 годы, сыграл 101 матч, забил 7 голов и отдал 13 голевых передач.Спасибо за игру, Одил Желаем успехов в любом деле, которым займешься теперь pic.twitter.com/BVLh6KKMSK