Ибрагимович: «Мбаппе напоминает Роналду, он элегантен»

Килиана Мбаппе конечно талант . но как он будет играть после 30 когда скорость начнёт падать вопрос ,,,,Крис после 30 не чуть не сбавил обороты ,,,,посмотрим кто доживёт ,,,,,,
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил коллег Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду. По его мнению, француз и португалец в своей игре проявляют элегантность.
«Мбаппе напоминает Роналду, Килиан очень элегантен в игре.
Эрлинг Холанд хорош тем, что одержим голами. Он делает ровно столько, сколько нужно, сосредоточен только на голах. Я вижу в Холанде интеллект», – сказал швед.
- Мбаппе и Холанд сейчас самые дорогие игроки в мире.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Ибрагимович в профессиональном футболе более 20 лет.