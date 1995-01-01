Ибрагимович: «Мбаппе напоминает Роналду, он элегантен»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил коллег Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду. По его мнению, француз и португалец в своей игре проявляют элегантность.

«Мбаппе напоминает Роналду, Килиан очень элегантен в игре.

Эрлинг Холанд хорош тем, что одержим голами. Он делает ровно столько, сколько нужно, сосредоточен только на голах. Я вижу в Холанде интеллект», – сказал швед.