Матч Кубка Франции «Париж» – «Лион» отменен из-за драки фанатов в перерыве

Игра 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом» была досрочно прервана по итогам первого тайма.

В перерыве матча фанаты обеих команд устроили массовую потасовку на трибунах стадиона, вследствие чего оказались на футбольном поле.

The scenes at Charléty a few minutes ago, as Paris FC-Lyon is yet to resume. pic.twitter.com/d1o7XoJlgD