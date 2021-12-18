Главные новости дня. Ваноли возглавил «Спартак»; в России ввели Fan ID

Index: Черчесов на следующей неделе возглавит «Ференцварош».
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Официально: Ваноли – новый главный тренер «Спартака».
Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем».
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Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года.
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Источник: Бомбардир.ру