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Главные новости дня. Ваноли возглавил «Спартак»; в России ввели Fan ID

18 декабря 2021, 00:15

Index: Черчесов на следующей неделе возглавит «Ференцварош».

«Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за лучшего бомбардира МЛС Кастельяноса.

Официально: Ваноли – новый главный тренер «Спартака».

Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем».

Госдума приняла закон о введении Fan ID.

«Локомотив» объявил о переходе Мампаси.

Официально: Эриксен покинул «Интер».

«Нижний Новгород» может подписать 38-летнего Жиркова.

Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года.

Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом».

Источник: Бомбардир.ру
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