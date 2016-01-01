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    Мампаси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»

    Защитник «Мариуполя» Марк Мампаси прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив».

    «Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с «Мариуполем». Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве», – сказал Мампасси.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера». Он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство.
    • По информации инсайдера Сергея Егорова, москвичи будут платить Мампаси 0,5 миллиона евро в год.

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    Источник: Meta-ratings.com.ua

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