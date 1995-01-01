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    Корнетка – о возможном трансфере Мампаси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»

    Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка высказался о возможном переходе защитника «Мариуполя» Марка Мампаси в столичный клуб.

    – Можете подтвердить скорое подписание Мампаси? Скорый трансфер в «Локо» подтверждала даже его семья.

    — Думаю, нет никакого смысла комментировать будущие трансферы, исходя из данной ситуации. Я сам учился журналистике, поэтому у меня к вам большое уважение.

    Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий, очень жесткий. Это не то же самое, как ты идешь в супермаркет, видишь на полочках игроков, берешь их и бросаешь в корзину.

    Но могу сказать, что Мампаси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера». Он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство.
    • По информации инсайдера Сергея Егорова, москвичи будут платить Мампаси 0,5 миллиона евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3802

      neveldomha 2 часа назад

      А какой сейчас стиль у Локомотива? Случаем "не рыба, не мясо" ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55220

      portero 2 часа назад

      Настоящий смугленький украинец!!!

      0
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