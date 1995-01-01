Корнетка – о возможном трансфере Мампаси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка высказался о возможном переходе защитника «Мариуполя» Марка Мампаси в столичный клуб.

– Можете подтвердить скорое подписание Мампаси? Скорый трансфер в «Локо» подтверждала даже его семья.

— Думаю, нет никакого смысла комментировать будущие трансферы, исходя из данной ситуации. Я сам учился журналистике, поэтому у меня к вам большое уважение.

Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий, очень жесткий. Это не то же самое, как ты идешь в супермаркет, видишь на полочках игроков, берешь их и бросаешь в корзину.

Но могу сказать, что Мампаси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию.