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    Примера. «Барселона» не смогла победить «Осасуну», несмотря на голы двух 19-летних игроков

    «Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе каталонцев голы забили 19-летние Нико Гонсалес и Абде.

    «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков.

    Испания. Примера. 17-й тур

    Осасуна – Барселона – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нико, 12; 1:1 – Гарсия, 14; 1:2 – Абде, 49; 2:2 – Авила, 86.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13105

      Skull_Boy 5 минут назад

      «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков - нахрена это писать каждый раз, если и так понятно, что сезон провален и можно писаться от счастья, если хоть 4е место займут

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