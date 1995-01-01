Примера. «Барселона» не смогла победить «Осасуну», несмотря на голы двух 19-летних игроков

«Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков - нахрена это писать каждый раз, если и так понятно, что сезон провален и можно писаться от счастья, если хоть 4е место займут
«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе каталонцев голы забили 19-летние Нико Гонсалес и Абде.
«Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков.
Испания. Примера. 17-й тур
Осасуна – Барселона – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Нико, 12; 1:1 – Гарсия, 14; 1:2 – Абде, 49; 2:2 – Авила, 86.