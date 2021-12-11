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    Главные новости дня. Фанат «Крыльев Советов» умер на матче с «Рубином»; Азмун согласовал контракт с «Лионом»

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    «А я его любил и до»: Евсеев опубликовал фото с Селиховым.

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    «Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова.

    Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином».

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    РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2021 23:46
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