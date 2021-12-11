Главные новости дня. Фанат «Крыльев Советов» умер на матче с «Рубином»; Азмун согласовал контракт с «Лионом»

РПЛ. Дубль Заболотного принес ЦСКА домашнюю победу над «Арсеналом».

«СЭ»: Альварес хочет заработать в «Зените» 2 миллиона. В нем видят замену для Азмуна.

«А я его любил и до»: Евсеев опубликовал фото с Селиховым.

«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит».

«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова.

Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином».

Журналист Романо: Азмун согласовал контракт с «Лионом». Французский клуб попытается купить его в январе.

Журналист Алланазаров: «Спартак» и «Рубин» обсуждают трансфер Ломовицкого.

РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей.