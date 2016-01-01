Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    ⚽ РПЛ. «Спартак» и «Сочи» проведут последний матч перед зимней паузой

    Сегодня, 13 декабря, состоится заключительная игра 18-го тура чемпионата России.

    «Сочи» примет московский «Спартак». Начало матча – в 19:00 мск.

    После этой встречи РПЛ уйдет на зимний перерыв.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – Спартак (Москва)

    13 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

    Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

    Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2098

      Январь 59 23 часа назад

      Зениту после игры в ЛЧ будет трудновато. Тем более на морозе. Это не на Баклан-арене играть, а в Москве, а стадионы без крыши. Динамики на волне последних побед могут дать приличный бой. Жаль не получится посмотреть игру. А вечером буду болеть за Быков. Надеюсь Краснодар победит и вновь поднимется на 3 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10356

      alex1951 12 декабря, 09:04

      Сегодня ,Зениту предоставляется уникальная возможность ,спустится с Олимпа...
      Динамо же, доверяется сей факт реализовать,под одобрительный гул адекватных болел всея Руси....))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6070

      mamba9090909 > alex1951 12 декабря, 10:15

      Спускаться, потом опять подниматься - зачем лишние трудности. Мы уж посидим на месте, меньше хлопот.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10738

      Вомбат 11 декабря, 23:43

      Рубину пора в ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 11 декабря, 21:09

      Команду и болельщиков ЦСКА поздравляю с победой. ЦВБП!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      diamondfan 11 декабря, 20:00

      Рубин - это пипец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 11 декабря, 14:43

      Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 > тарасятник 11 декабря, 16:50

      До понедельника, ни-ни.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 > vladimir-7 47 минут назад

      Наступил понедельник и моё утверждение правильное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru