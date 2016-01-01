⚽ РПЛ. «Крылья» сыграют с «Рубином», «Ростов» примет «Урал», матч ЦСКА – «Арсенал» – под вопросом

Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур чемпионата России.

На субботу запланированы три матча, однако проведение игры ЦСКА – «Арсенал» пока под вопросом.

В 14:00 мск «Крылья Советов» примут «Рубин», а в 19:00 мск встретятся «Ростов» и «Урал».

Россия. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)

11 декабря, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

11 декабря, 16:30 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

11 декабря, 19:00 мск

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