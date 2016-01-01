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    ⚽ РПЛ. «Крылья» сыграют с «Рубином», «Ростов» примет «Урал», матч ЦСКА – «Арсенал» – под вопросом

    Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур чемпионата России.

    На субботу запланированы три матча, однако проведение игры ЦСКА«Арсенал» пока под вопросом.

    В 14:00 мск «Крылья Советов» примут «Рубин», а в 19:00 мск встретятся «Ростов» и «Урал».

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)

    11 декабря, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

    11 декабря, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

    11 декабря, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23301

      vladimir-7 1 час назад

      Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.

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