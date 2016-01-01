⚽ РПЛ. «Крылья» сыграют с «Рубином», «Ростов» примет «Урал», матч ЦСКА – «Арсенал» – под вопросом

Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.
Сегодня, 11 декабря, стартует 18-й тур чемпионата России.
На субботу запланированы три матча, однако проведение игры ЦСКА – «Арсенал» пока под вопросом.
В 14:00 мск «Крылья Советов» примут «Рубин», а в 19:00 мск встретятся «Ростов» и «Урал».
Россия. РПЛ. 18-й тур
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань)
11 декабря, 14:00 мск
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)
11 декабря, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)
11 декабря, 19:00 мск