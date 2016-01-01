⚽ РПЛ. «Крылья» обыграли «Рубин», ЦСКА победил «Арсенал», «Ростов» примет «Урал»

Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.
Сегодня, 11 декабря, стартовал 18-й тур чемпионата России.
«Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Рубином» со счетом 2:0.
ЦСКА на своем поле выиграл у тульского «Арсенала» благодаря дублю Антона Заболотного.
В 19:00 мск начнется заключительный матч игрового дня между «Ростовом» и «Уралом».
Россия. РПЛ. 18-й тур
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)
11 декабря, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
12 декабря, 14:00 мск
12 декабря, 16:30 мск
12 декабря, 19:00 мск
12 декабря, 19:00 мск
13 декабря, 19:00 мск