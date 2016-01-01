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    ⚽ РПЛ. «Крылья» обыграли «Рубин», ЦСКА победил «Арсенал», «Ростов» примет «Урал»

    Сегодня, 11 декабря, стартовал 18-й тур чемпионата России.

    «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Рубином» со счетом 2:0.

    ЦСКА на своем поле выиграл у тульского «Арсенала» благодаря дублю Антона Заболотного.

    В 19:00 мск начнется заключительный матч игрового дня между «Ростовом» и «Уралом».

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

    11 декабря, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    12 декабря, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Химки

    12 декабря, 16:30 мск

    Краснодар – Нижний Новгород

    12 декабря, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Уфа

    12 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Спартак (Москва)

    13 декабря, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23303

      vladimir-7 5 часов назад

      Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23303

      vladimir-7 > тарасятник 3 часа назад

      До понедельника, ни-ни.

      0
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