⚽ РПЛ. «Динамо» и «Зенит» сыграют за первое место, «Краснодар» примет «Нижний Новгород», «Локомотив» – «Уфу»

Сегодня, 12 декабря, 18-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами.

Сначала в Москве за промежуточное первое место в чемпионате встретятся «Динамо» и «Зенит».

Затем «Ахмат» Андрея Талалаева примет его бывший клуб «Химки».

Завершат программу дня одновременные матчи «Краснодар» – «Нижний Новгород» и «Локомотив» – «Уфа».

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

12 декабря, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Химки

12 декабря, 16:30 мск

Краснодар – Нижний Новгород

12 декабря, 19:00 мск

Локомотив (Москва) – Уфа

12 декабря, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Спартак (Москва)

13 декабря, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

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