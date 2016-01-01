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    ⚽ РПЛ. «Динамо» и «Зенит» сыграют за первое место, «Краснодар» примет «Нижний Новгород», «Локомотив» – «Уфу»

    Сегодня, 12 декабря, 18-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами.

    Сначала в Москве за промежуточное первое место в чемпионате встретятся «Динамо» и «Зенит».

    Затем «Ахмат» Андрея Талалаева примет его бывший клуб «Химки».

    Завершат программу дня одновременные матчи «Краснодар»«Нижний Новгород» и «Локомотив»«Уфа».

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    12 декабря, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Химки

    12 декабря, 16:30 мск

    Краснодар – Нижний Новгород

    12 декабря, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Уфа

    12 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Спартак (Москва)

    13 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10686

      Вомбат 8 часов назад

      Рубину пора в ФНЛ.

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      Рейтинг: +23305

      vladimir-7 11 часов назад

      Команду и болельщиков ЦСКА поздравляю с победой. ЦВБП!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -125

      diamondfan 12 часов назад

      Рубин - это пипец!

      0
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      Рейтинг: +23305

      vladimir-7 17 часов назад

      Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.

      0
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      Рейтинг: +23305

      vladimir-7 > тарасятник 15 часов назад

      До понедельника, ни-ни.

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