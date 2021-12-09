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  • Главные новости дня. Умер экс-тренер «Ростова» Гамула, «Зенит» сыграл вничью с «Челси»

Главные новости дня. Умер экс-тренер «Ростова» Гамула, «Зенит» сыграл вничью с «Челси»

9 декабря 2021, 00:01
3

Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси».

Умер бывший тренер «Ростова» Гамула.

Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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alex1951
1638999419
576 лимонов...... Атракцион невиданой щедрости..... Покажем гнилому Западу какие мы богатые буратинки ,с пенсиями в 15000 штук......
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Enter2006
1638999547
Потратят из бюджета 100, остальное "осядет" кое где. Бункерная крыса родом из СПБ и в 90х воровала деньги, уголовное дело №144128
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Nerlinger
1639024958
Откуда деньги 3ин ? Ещё мендиль бухтел, что денег нет, держаться призывал, а тут Бах и 600 лямов коту под хвост .............
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