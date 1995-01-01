Главные новости дня. Умер экс-тренер «Ростова» Гамула, «Зенит» сыграл вничью с «Челси»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2558

      Nerlinger 2 часа назад

      Откуда деньги 3ин ? Ещё мендиль бухтел, что денег нет, держаться призывал, а тут Бах и 600 лямов коту под хвост .............

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      Рейтинг: +2140

      Enter2006 9 часов назад

      Потратят из бюджета 100, остальное "осядет" кое где. Бункерная крыса родом из СПБ и в 90х воровала деньги, уголовное дело №144128

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      Рейтинг: +10268

      alex1951 9 часов назад

      576 лимонов......
      Атракцион невиданой щедрости.....
      Покажем гнилому Западу какие мы богатые буратинки ,с пенсиями в 15000 штук......

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