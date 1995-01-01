Главные новости дня. Умер экс-тренер «Ростова» Гамула, «Зенит» сыграл вничью с «Челси»

Откуда деньги 3ин ? Ещё мендиль бухтел, что денег нет, держаться призывал, а тут Бах и 600 лямов коту под хвост .............
Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси».
Умер бывший тренер «Ростова» Гамула.
Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле.
Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году.
Bild: Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг».
Власти Петербурга выделят 288 миллионов рублей на организацию финала ЛЧ.
«Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести игру с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде.
Пеле вернули в больницу.
Конте – о вспышке коронавируса в «Тоттенхэме»: «Это серьезно и страшно».
Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесли на завтра из-за снегопада.