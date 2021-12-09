Главные новости дня. Умер экс-тренер «Ростова» Гамула, «Зенит» сыграл вничью с «Челси»

Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси».

Умер бывший тренер «Ростова» Гамула.

Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле.

Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году.

Bild: Тедеско в ближайшее время возглавит «Лейпциг».

Власти Петербурга выделят 288 миллионов рублей на организацию финала ЛЧ.

«Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести игру с «Брайтоном» из-за вспышки коронавируса в команде.

Пеле вернули в больницу.

Конте – о вспышке коронавируса в «Тоттенхэме»: «Это серьезно и страшно».

Матч «Аталанта» – «Вильярреал» перенесли на завтра из-за снегопада.