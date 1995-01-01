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    ⚡️ Лига чемпионов. «Зенит» благодаря голу Оздоева на 94-й минуте вырвал ничью в матче с «Челси»

    «Зенит» вел в счете против «Челси», но свел матч к ничьей. На 90+4 минуте спасительный гол забил Магомед Оздоев.

    Во всех трех мячах англичан поучаствовал форвард Тимо Вернер.

    Россияне финишировали в группе Лиги чемпионов третьими и сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лондонцы заняли второе место.

    Вернер – первый с октября 2020 года игрок «Челси» с голом и ассистом в матче Лиги чемпионов. Тогда забил и ассистировал тоже немец – в матче против «Краснодара».

    Ромелу Лукаку забил во всех своих четырех матчах Лиги чемпионов против российских клубов (их было четыре).

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Вернер, 2; 1:1 – Клаудиньо, 38; 2:1 – Азмун, 41; 2:2 – Лукаку, 62; 2:3 – Вернер, 85; 3:3 – Оздоев, 90+4.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун (Дзюба, 79), Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо, Кузяев (Оздоев, 79), Караваев, Ракицкий (Круговой, 66).

    «Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку (Хаверц, 75), Вернер, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

    Предупреждения: Ловрен, 60 – Хадсон-Одои, 37.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии163
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      Рейтинг: +532

      Rodina47 2 минуты назад

      Бомжам повезло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n 5 минут назад

      Парни, где главный адеватный человек из Питера?? Он обычно всегда отписывается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      Sky Spartak 10 минут назад

      Игра хорошая....но вы же понимаете,что играли против не мотивированного и полу-дублируещего состава...по идее выносить их надо..!!!
      Если считать себя хорошей командой...а так...если бы не удар Оздоя на последней минуте,то и проиграли бы вовсе...плохо,что чемпион России так играет и радуется....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3459

      tarasofka > Sky Spartak 8 минут назад

      херасе, немотивированный челси. им первое место в группе было необходимо, по понятным причинам. но в тарасятнике это не учитывается, конечно же.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1588

      sерж > Sky Spartak 8 минут назад

      у челси и юве был спор за первое место, это на следующий год хорошая масть

      3
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      ...
      Рейтинг: +66

      Федотов и Семак - геи > tarasofka 7 минут назад

      Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n > tarasofka 3 минуты назад

      Ты, дура, серьёзно думаешь, что Челси важно с какого места они выходят в плей-оф Лиги чемпионов??

      0
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      ...
      Рейтинг: +1100

      Sky Spartak > sерж 3 минуты назад

      Им пофиг уже было...хотя уровень скамейки у них выше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Ялта-Питер 10 минут назад

      А , ведь могла быть и победа , если бы не Семак. Он реально , не видит игру !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n > Ялта-Питер 3 минуты назад

      При чем тут Семак?? Он вообще был зритель на матче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +596

      вальтер79 11 минут назад

      вечер футбола удался Зенит чемпион ну вы и сами знаете))))))

      1
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      Рейтинг: +405

      Узб@гоеный 11 минут назад

      Зенит достоин был победы. Если бы не их вратарь....

      3
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      Рейтинг: +6016

      BarStep 13 минут назад

      К стати, Динамо смотрело?

      Уверен, смотрели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6016

      BarStep 16 минут назад

      Вывод:
      - все проблемы в психологии.. когда над игроками не довлеет результат - играют
      - слабые позиции, которые нужно укреплять - вратарь (основной) и тренер (главный)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1588

      sерж > BarStep 13 минут назад

      если проблемы в психологии, значит проблемы в тренере.
      Видно ведь было как он очковал в первых матчах

      1
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      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n > BarStep 10 минут назад

      Замечу над Челси так же результат не довлел. Плюс состав явно не тот.

      1
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      Рейтинг: +6016

      BarStep > sерж 9 минут назад

      Правильный вывод..
      Зачет

      0
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      Рейтинг: +6016

      BarStep > R_a_i_n 6 минут назад

      Это Челси мил человек, и там состав всегда тот..

      И Тухель - тренер, под этот состав..

      0
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      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n > BarStep 5 минут назад

      Ааа, ну понятно. Я-то не нароком подумал, что Челси все решил уже.

      1
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      Рейтинг: +8528

      САДЫЧОК 20 минут назад

      Радуются здесь несколько сиюминутных любителей , так сказать.! Матч почти проигран ! Играли на высшем уровне всего пол команды ! из за схемы игры в 4 защитника и блестящей игры Клаудиньо , Малкома , Азмуна , Кузяева , Караваева..и если бы не палка в колеса Семак- то , кто знает ?!

      2
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      Рейтинг: +1588

      sерж > САДЫЧОК 17 минут назад

      мне игра караваева вообще не понравилась, лучше бы там был сутормин, если бы не травма вендела (которому, тоже не хватает рвения)

      0
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      Рейтинг: +8528

      САДЫЧОК > sерж 14 минут назад

      Сутормин реально хорош и хорош именно как краёк !

      1
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      Рейтинг: +1588

      sерж > САДЫЧОК 11 минут назад

      именно этого не хватало, не даром на правый фланг часто смещался клаудинью. И в быстрых атаках челси караваев не успевал

      1
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      Рейтинг: +119

      Вит65 21 минуту назад

      Я люблю Оздоева. Он подарил Юве первое место в группе.

      2
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      Рейтинг: +4298

      R_a_i_n > Вит65 8 минут назад

      Ммм. Я то подумал, что Юве сам занял первое место. Оказывается это Оздоев молодец.

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