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    «Зенит» вышел вперед в матче с «Челси»

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». У гостей на второй минуте забил форвард Тимо Вернер.

    С момента трансфера в клуб Вернер забил суммарно 13 голов в АПЛ и Лиге чемпионов. Ни один его партнер не забил больше.

    Это самый быстрый гол «Челси» в истории турнира. Это самый быстрый пропущенный мяч «Зенита» в истории турнира.

    Затем в течение первого тайма «Зенит» отыгрался, забив два гола.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

    • Это 200-й еврокубковый матч «Зенита».
    • Россияне уже точно финишируют в группе 3-ми.
    • «Челси» борется за 1-е место в квартете.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии62
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      Рейтинг: +22356

      bset 28 секунд назад

      Ну и что мешает так играть всегда? Перестали бояться, так сразу игра пошла. Только переставать бояться надо с первого матча. Видимо проблемы наших футболисты в первую очередь в голове, а не в профессиональных навыках.

      0
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      Рейтинг: +1027

      Сергей Каспийский 4 минуты назад

      ЗЕНИТ без Дзюбы показывает совершенно другой футбол - скоростной и зрелищный!

      0
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      Рейтинг: +5480

      maygli 4 минуты назад

      Ну, что сказать... пока Зенит радует своей игрой.
      Зенит вперёд!
      Если бы не вратарь Челси счёт был бы уже 4:1.

      1
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      Рейтинг: +4822

      polt 5 минут назад

      Семак выставит Ерохина и они, напару с Лоуреном, все изгадят. Не дай боженька, и вообще, Боже храни Зенит!

      1
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      Рейтинг: +195

      Zenit40k 5 минут назад

      Первый тайм достаточно легко выйграли .Зенит стоит в одном ряду с грандами европейского футбола

      2
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      Рейтинг: +1632

      Олег1204 5 минут назад

      вперед челси

      0
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      Рейтинг: +9678

      alp > Олег1204 4 минуты назад

      и в зад олега

      0
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      Рейтинг: +1632

      Олег1204 > alp 2 минуты назад

      мне кажется зад твоей мамки более подходящее для этого, бомжара вонючая))

      0
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      Рейтинг: +1027

      Сергей Каспийский > Олег1204 2 минуты назад

      гаVVVно - ЕШЬ, мразЪ

      1
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      Рейтинг: +9678

      alp > Олег1204 1 минуту назад

      неуверенность в себе - признак ч м ы р д я я..

      и мой совет - не заводи детей, ведь они утебя будут оле Говны

      0
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      Рейтинг: +1632

      Олег1204 > alp 47 секунд назад

      по своим звездюкам судишь))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1632

      Олег1204 > Сергей Каспийский 36 секунд назад

      какая злобная бомжара))

      0
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      Рейтинг: +586

      вальтер79 5 минут назад

      Зенит топчики что скажете болелы динамо ждете игры 12 го))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8648

      "supermax" 7 минут назад

      газ на глазах дорожает...ахах...а если серьезно...победы бомжам епт

      1
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      Рейтинг: +9678

      alp > "supermax" 6 минут назад

      нижуя себе. удивил

      0
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      ...
      Рейтинг: +8648

      "supermax" > alp 6 минут назад

      да в смысле? я никогда не желал нашим клубам провалиться в европе

      2
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      Рейтинг: +3511

      Питерский князь 11 минут назад

      Нужны очки.
      Нужно выбираться с 10 места.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      Кузьмич на трибуне 12 минут назад

      Сегодня все болеем за Зенит.

      5
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