Лукаку сравнял счет в матче с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». У гостей на второй минуте забил форвард Тимо Вернер.

С момента трансфера в клуб Вернер забил суммарно 13 голов в АПЛ и Лиге чемпионов. Ни один его партнер не забил больше.

Это самый быстрый гол «Челси» в истории турнира. Это самый быстрый пропущенный мяч «Зенита» в истории турнира.

Затем в течение первого тайма «Зенит» отыгрался, забив два гола.

Во втором тайме счет сравнял форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

Это 200-й еврокубковый матч «Зенита».

Россияне уже точно финишируют в группе 3-ми.

«Челси» борется за 1-е место в квартете.

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