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    Лукаку сравнял счет в матче с «Зенитом»

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». У гостей на второй минуте забил форвард Тимо Вернер.

    С момента трансфера в клуб Вернер забил суммарно 13 голов в АПЛ и Лиге чемпионов. Ни один его партнер не забил больше.

    Это самый быстрый гол «Челси» в истории турнира. Это самый быстрый пропущенный мяч «Зенита» в истории турнира.

    Затем в течение первого тайма «Зенит» отыгрался, забив два гола.

    Во втором тайме счет сравнял форвард «Челси» Ромелу Лукаку.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

    • Это 200-й еврокубковый матч «Зенита».
    • Россияне уже точно финишируют в группе 3-ми.
    • «Челси» борется за 1-е место в квартете.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии96
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      Рейтинг: +3764

      neveldomha 15 минут назад

      Это Оздоев сравнял, а Лукаку ... А кто это????

      0
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      Рейтинг: +14868

      paracetamol 43 минуты назад

      Зенит стал почётно знаменит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      garet12222 45 минут назад

      Футбол был огненный!

      1
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      Рейтинг: +4825

      polt 46 минут назад

      Спасибо Зениту, посмотрел шикарный футбол!.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5499

      maygli 47 минут назад

      Зенит, играй в свою игру без бзды семаковой и всё у вас будет хорошо, а главное можете футбол хороший показывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5499

      maygli 49 минут назад

      Вот бойцы!
      Молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1665

      serglider 51 минуту назад

      Караваева нужно гнать взашей из Зени! Самый слабый игрок, третий гол на его совести...

      2
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      Рейтинг: +4825

      polt > serglider 43 минуты назад

      Гол из-за недоработки Ерохина и из под Лоурена.

      1
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      Рейтинг: +196

      Zenit40k 54 минуты назад

      Все видно ,отдали Челси победу ,потому что им больше надо ,а зенит уже в плей оф

      0
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      Рейтинг: +532

      Rodina47 55 минут назад

      2-3... ПОЗОР

      3
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      Рейтинг: +5499

      maygli 58 минут назад

      Офсайд у Челси ! Почему засчитали??? Всё же видно на стопкадре. Гниды на ВАР.

      2
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