Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Главные новости дня. Месси обошел Пеле по голам за карьеру, Ари хочет вернуться в Россию

    Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.

    Metaratings: Кавани хотел получать в «Динамо» 8,5 миллиона в год и просил 15 миллионов подъемных.

    Месси обошел Пеле по голам за карьеру и повторил рекорд Роналду, забив 38-й команде в Лиге чемпионов.

    «Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб.

    Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака».

    Жоржиньо, Канте, Ковачич не сыграют с «Зенитом».

    Ари: «Хочу вернуться в Россию. Форму не потерял».

    Умерла экс-повар «Спартака» Чуркина. Она готовила «знаменитый тарасовский борщ».

    Footboom: Марлос решил не продлевать контракт с «Шахтером» и вернется в Бразилию зимой.

    Фелиш хочет покинуть «Атлетико» зимой, чтобы стать одним из лучших в мире в другом клубе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91892
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru