Месси сравнялся с Пеле по голам за карьеру. У обоих по 757 мячей

Можно и карьеру завершать))
«ПСЖ» громит «Брюгге» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
Один из голов в ворота «Брюгге» забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.
- Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду, забив 38-й команде в Лиге чемпионов.
- Аргентинец забил 4 гола в 5 матчах этой ЛЧ.
Lionel Messi makes it look easy pic.twitter.com/HCklzNX3kB— B/R Football (@brfootball) December 7, 2021