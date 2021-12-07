Месси сравнялся с Пеле по голам за карьеру. У обоих по 757 мячей

«ПСЖ» громит «Брюгге» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Один из голов в ворота «Брюгге» забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.

Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду , забив 38-й команде в Лиге чемпионов.

, забив 38-й команде в Лиге чемпионов. Аргентинец забил 4 гола в 5 матчах этой ЛЧ.