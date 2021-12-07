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    Месси сравнялся с Пеле по голам за карьеру. У обоих по 757 мячей

    «ПСЖ» громит «Брюгге» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

    Один из голов в ворота «Брюгге» забил нападающий Лионель Месси. Этот мяч стал для аргентинца 757-м в карьере – он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Бразилии Пеле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +241

      Nikita Suarez 8 минут назад

      Можно и карьеру завершать))

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