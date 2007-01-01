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    АПЛ. «Эвертон» добыл волевую победу над «Арсеналом», прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию

    В 15-м туре чемпионата Англии «Эвертон» дома переиграл «Арсенал» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед в конце первого тайма усилиями Мартина Эдегора, однако после перерыва хозяева ответили двумя голами – отличились Ришарлисон и Демарай Грей.

    «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате, которая длилась восемь матчей, и поднялся с 16-го на 12-е место в таблице.

    «Арсенал» остался на седьмой строчке в АПЛ.

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Эвертон – Арсенал – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эдегор, 45+2; 1:1 – Ришарлисон, 79; 2:1 – Грей, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4090

      FENIX-SL 1 час назад

      Артета не тренер
      а таких нулей как Парти и Уайт не должно быть в Арсенале

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      Рейтинг: +11322

      DeStar > FENIX-SL 1 час назад

      арсенал в целом сыграл как дно. первый тайм 1 удар в створ и гол - повезло. Нет чтобы выпусттиь кого в помощью типа пепе чтобы до ворот хоть доходили.. но нет. Защита вообще днище, особенно левый крайний - тупо не знаю его фамилии так как не слежу за арсеналом.

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      Рейтинг: +4090

      FENIX-SL > DeStar 1 час назад

      Тирни?

      все прям плохо с ним после ухода Венгера
      помню как тогда кто то возмущался Арсеном..мол нет победы в АПЛ
      хотя бы ниже 4 места не падали
      и играли очень круто
      последняя игра Реала напомнила Арсенал еще времен Ван Перси
      кружевные атаки...заглядение

      а то что сейчас
      Абамеянг который все еще что то может..но не является голеодором вообще..он не наконечник атак
      Ляказет который перестал играть
      Пепе как будто зажимает тренер и его расстановки
      Мартинелли очень перспективен и хорош, как и Сака
      а вот Нкетия просто жесть...вот это реально бегунок и не более

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