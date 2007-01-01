АПЛ. «Эвертон» добыл волевую победу над «Арсеналом», прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию

Артета не тренер
а таких нулей как Парти и Уайт не должно быть в Арсенале
В 15-м туре чемпионата Англии «Эвертон» дома переиграл «Арсенал» со счетом 2:1.
Гости вышли вперед в конце первого тайма усилиями Мартина Эдегора, однако после перерыва хозяева ответили двумя голами – отличились Ришарлисон и Демарай Грей.
«Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате, которая длилась восемь матчей, и поднялся с 16-го на 12-е место в таблице.
«Арсенал» остался на седьмой строчке в АПЛ.
Англия. АПЛ. 15-й тур
Голы: 0:1 – Эдегор, 45+2; 1:1 – Ришарлисон, 79; 2:1 – Грей, 90+2.