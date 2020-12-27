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    Три игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет за ставки

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что футболисты клуба «Металлург-Видное» из ФНЛ-2 Дмитрий Андрияхин, Антон Алаев и Анатолий Негода отстранены от футбольной деятельности на пять лет за игру на тотализаторе.

    «Сегодня состоялось заседание комитета по этике. Три футболиста команды «Металлург-Видное» Андрияхин, Алаев и Негода отстранены от футбольной деятельности на 5 лет за игру на тотализаторе.

    По Алаеву решение отложенное до выяснения отдельных моментов. Он отказывается и говорит, что ставили за него. Но если будет доказано, что ставил он, тогда будет пожизненная дисквалификация.

    По футболистам Цицвидзе и Шильникову решение пока не принято, так как они не явились на заседание», – сказал Созин.

    • «Металлург-Видное» занял последнее место в ФНЛ-2 группе 3 в первой части сезона.

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    Источник: Sport24

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