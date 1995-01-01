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    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом»

    Сегодня, 3 декабря, матчем «Зенит»«Ростов» стартует 17-й тур РПЛ.

    Завтра «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Локомотив» – с «Уралом».

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 декабря, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)

    Текстовая онлайн-трансляция

    4 декабря, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

    Текстовая онлайн-трансляция

    4 декабря, 17:00 мск

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    Текстовая онлайн-трансляция

    4 декабря, 19:00 мск

    Химки – Арсенал (Тула)

    5 декабря, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Уфа

    5 декабря, 16:30 мск

    Нижний Новгород – Рубин (Казань)

    5 декабря, 16:30 мск

    Сочи – Краснодар

    5 декабря, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Аден 6 минут назад

      Вся страна за Ростов. Ростов мочи вонючих.

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      Рейтинг: +110

      ДЫРЯВЫЕ 25 минут назад

      Радость то какая.

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