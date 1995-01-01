⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом»

Вся страна за Ростов. Ростов мочи вонючих.
Сегодня, 3 декабря, матчем «Зенит» – «Ростов» стартует 17-й тур РПЛ.
Завтра «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Локомотив» – с «Уралом».
Россия. РПЛ. 17-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 декабря, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)
4 декабря, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)
4 декабря, 17:00 мск
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)
4 декабря, 19:00 мск
5 декабря, 14:00 мск
5 декабря, 16:30 мск
Нижний Новгород – Рубин (Казань)
5 декабря, 16:30 мск
5 декабря, 19:00 мск
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