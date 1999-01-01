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    ⚽ РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Ахматом», «Локомотив» уступил «Уралу»

    В субботу, 4 декабря, 17-й тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

    «Крылья Советов» приняли ЦСКА (0:1), «Спартак» встретился с «Ахматом» (2:1), а «Локомотив» сыграл с «Уралом» (0:1).

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Химки – Арсенал (Тула)

    5 декабря, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Уфа

    5 декабря, 16:30 мск

    Нижний Новгород – Рубин (Казань)

    5 декабря, 16:30 мск

    Сочи – Краснодар

    5 декабря, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

    Удаления: Соболев, 33 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

    Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +39

      Аден 17 часов назад

      Отскочили вонючки. Стыдно за бЗденит.

      3
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      Рейтинг: +861

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 часов назад

      Позор пьянице и дебоширу Семаку, как спесивая скотина набросился на судью после матча. Судья пожалел его, а должен за такое поведение показать красную карточку.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5978

      mamba9090909 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 часов назад

      ПОСЛЕ матча, красную?!!)))

      0
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      Рейтинг: +15248

      Garrincha58 3 декабря, 19:58

      уберите же наконец сколько можно терпеть этого Дзюбу и тренеришку Семака никакой игры никакой мысли всё как три года навесы навесы и всё пля уже больше смотреть на это пля...во неприятно Ростов вперёд этого Зенита можно обыгрывать 5-0 защита никакая такого нападения с Элохиным и Дзюблоидом нет ни в одной команде мира и не должно быть а этот недотренер держит в запасе Мостового и Азмуна для ничего не значащего матча с Челси ну не дурак ли он

      3
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      ...
      Рейтинг: +252

      SMITHI > Garrincha58 3 декабря, 20:11

      Самый адекватный комментарий.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2183

      Ziklop > Semenycch 3 декабря, 21:21

      так понимаю Семак вынужденно поставил этих игроков в старт?
      и настроить команду на игру не может уже там какой просёр у него когда Дзюба в старте ?

      0
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      Рейтинг: +4906

      Semenycch 3 декабря, 19:51

      Ну это не судейство, это безобразие! Москвич Матюнин трактует одинаковые моменты однозначно только в сторону Ростова. Безобразие!

      0
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      ...
      Рейтинг: +252

      SMITHI > Semenycch 3 декабря, 20:13

      Только с чемпионата сниматься, засудили зенит. Эх Вилкова нет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +455

      vsolon > SMITHI 18 часов назад

      на 9 мин Чистякова не удалил ....зто действительно безобразие

      3
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      Рейтинг: +3951

      neim 3 декабря, 19:51

      Шварц, смотри на ростовских и делай выводы. У Зенита нынче в обороне не просто дыра, а дырища !

      4
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      Рейтинг: +11749

      NewLife > neim 12 часов назад

      Завтра Динамо может сделать заявку на чемпионство, если Беспородов не накидает карточек перед игрой с немытыми.

      0
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      Рейтинг: +3951

      neim > NewLife 12 часов назад

      Не, не завтра, а через неделю, когда будет возможность поквитаться за предыдущее поражение.

      0
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      Рейтинг: +11749

      NewLife > neim 12 часов назад

      Да, но завтра все может решиться, если питерский судья выполнит задания.

      0
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      Рейтинг: +10253

      alex1951 3 декабря, 19:37

      Ростов-Папа,вперед! Лучшая защита - это нападение! Так что ,только вперед......
      Молодцы....Такая игра - вода на мельницу Динамо! Так держать!

      4
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      Рейтинг: +3951

      neim > alex1951 12 часов назад

      Я бы сказал ручеёк. А вот если бы Ростов победил, это да, прям речка целая на мельницу ))).

      1
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      Рейтинг: +3931

      Дедуктор 3 декабря, 19:30

      да, уж. Такая игра Зенита это просто позор. Еще и с дисциплиной полный швах.

      1
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      Рейтинг: +23171

      vladimir-7 3 декабря, 19:01

      Ростову удачи и пора уходить, как можно дальше, из опасной зоны РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +5978

      mamba9090909 3 декабря, 18:54

      Зенит ЧЕМПИОН - только победа!

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      Рейтинг: +377

      ростов 100/100 3 декабря, 18:47

      Главное что бы больше пяти не забили. Держись ростовчане.

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