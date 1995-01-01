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    ⚽ РПЛ. «Крылья» сыграют с ЦСКА, «Спартак» примет «Ахмат», «Локомотив» встретится с «Уралом»

    В субботу, 4 декабря, 17-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Сегодня «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Локомотив» сыграет с «Уралом».

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)

    4 декабря, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)

    4 декабря, 17:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    4 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Арсенал (Тула)

    5 декабря, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Уфа

    5 декабря, 16:30 мск

    Нижний Новгород – Рубин (Казань)

    5 декабря, 16:30 мск

    Сочи – Краснодар

    5 декабря, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии24
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      Рейтинг: +36

      Аден 3 часа назад

      Отскочили вонючки. Стыдно за бЗденит.

      1
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      Рейтинг: +856

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 часов назад

      Позор пьянице и дебоширу Семаку, как спесивая скотина набросился на судью после матча. Судья пожалел его, а должен за такое поведение показать красную карточку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5964

      mamba9090909 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      ПОСЛЕ матча, красную?!!)))

      0
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      Рейтинг: +15229

      Garrincha58 16 часов назад

      уберите же наконец сколько можно терпеть этого Дзюбу и тренеришку Семака никакой игры никакой мысли всё как три года навесы навесы и всё пля уже больше смотреть на это пля...во неприятно Ростов вперёд этого Зенита можно обыгрывать 5-0 защита никакая такого нападения с Элохиным и Дзюблоидом нет ни в одной команде мира и не должно быть а этот недотренер держит в запасе Мостового и Азмуна для ничего не значащего матча с Челси ну не дурак ли он

      2
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      Рейтинг: +251

      SMITHI > Garrincha58 16 часов назад

      Самый адекватный комментарий.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2182

      Ziklop > Semenycch 15 часов назад

      так понимаю Семак вынужденно поставил этих игроков в старт?
      и настроить команду на игру не может уже там какой просёр у него когда Дзюба в старте ?

      0
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      Рейтинг: +4905

      Semenycch 16 часов назад

      Ну это не судейство, это безобразие! Москвич Матюнин трактует одинаковые моменты однозначно только в сторону Ростова. Безобразие!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      SMITHI > Semenycch 16 часов назад

      Только с чемпионата сниматься, засудили зенит. Эх Вилкова нет.

      5
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      Рейтинг: +454

      vsolon > SMITHI 4 часа назад

      на 9 мин Чистякова не удалил ....зто действительно безобразие

      2
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      Рейтинг: +3943

      neim 16 часов назад

      Шварц, смотри на ростовских и делай выводы. У Зенита нынче в обороне не просто дыра, а дырища !

      3
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      Рейтинг: +10243

      alex1951 17 часов назад

      Ростов-Папа,вперед! Лучшая защита - это нападение! Так что ,только вперед......
      Молодцы....Такая игра - вода на мельницу Динамо! Так держать!

      4
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      Рейтинг: +3916

      Дедуктор 17 часов назад

      да, уж. Такая игра Зенита это просто позор. Еще и с дисциплиной полный швах.

      0
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      Рейтинг: +23155

      vladimir-7 17 часов назад

      Ростову удачи и пора уходить, как можно дальше, из опасной зоны РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +5964

      mamba9090909 17 часов назад

      Зенит ЧЕМПИОН - только победа!

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      Рейтинг: +377

      ростов 100/100 17 часов назад

      Главное что бы больше пяти не забили. Держись ростовчане.

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