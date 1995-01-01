⚽ РПЛ. «Крылья» сыграют с ЦСКА, «Спартак» примет «Ахмат», «Локомотив» встретится с «Уралом»

Отскочили вонючки. Стыдно за бЗденит.
В субботу, 4 декабря, 17-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Сегодня «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ахматом», а «Локомотив» сыграет с «Уралом».
Россия. РПЛ. 17-й тур
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва)
4 декабря, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный)
4 декабря, 17:00 мск
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)
4 декабря, 19:00 мск
5 декабря, 14:00 мск
5 декабря, 16:30 мск
Нижний Новгород – Рубин (Казань)
5 декабря, 16:30 мск
5 декабря, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).
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