Главные новости дня. Фанаты клубов РПЛ готовят акцию протеста, прокуратура Турина допросит Роналду

Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста. Болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита» ее поддержат

ЦСКА готов зимой расстаться с Щенниковым. Сам игрок хочет завершить карьеру в московском клубе

Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

ЦСКА не обсуждал продление контракта с Васиным и Набабкиным. Они могут уйти бесплатно летом

В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

Corriere della Sera: «Верона» – главный претендент на Алексея Миранчука

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