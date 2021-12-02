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  • Главные новости дня. Фанаты клубов РПЛ готовят акцию протеста, прокуратура Турина допросит Роналду

Главные новости дня. Фанаты клубов РПЛ готовят акцию протеста, прокуратура Турина допросит Роналду

2 декабря 2021, 23:59
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Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста. Болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита» ее поддержат

ЦСКА готов зимой расстаться с Щенниковым. Сам игрок хочет завершить карьеру в московском клубе

Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

Кутепов – о критике со стороны Витории: «Считаю, что нельзя публично так засаживать своих игроков»

Кутепов: «Если меня позовут играть в ЦСКА или «Зенит», я пойду»

Metaratings: ЦСКА получил из Европы несколько предложений по аренде Бистровича

Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

ЦСКА не обсуждал продление контракта с Васиным и Набабкиным. Они могут уйти бесплатно летом

В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

Corriere della Sera: «Верона» – главный претендент на Алексея Миранчука

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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alex1951
1638487642
Забастовка....Долой все руководство РФС!!! Свободу всем, чемпионство тем,кто больше дасть!
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