Главные новости дня. Сборная России до стыков может сыграть с Италией; «Спартак» ведет переговоры по Безушкову и Свинову

Защитник «Арсенала» Габриэль отбился от грабителей в собственном гараже. Ему угрожали битой.

«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно.

Сборная Италии зимой может сыграть с Россией или Украиной.

Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.

«Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт.

«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено.

Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ».

AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал».

Вратарь Свинов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Сумма трансфера – 20 миллионов рублей.