Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Сборная России до стыков может сыграть с Италией; «Спартак» ведет переговоры по Безушкову и Свинову

Главные новости дня. Сборная России до стыков может сыграть с Италией; «Спартак» ведет переговоры по Безушкову и Свинову

1 декабря 2021, 23:48
2

Защитник «Арсенала» Габриэль отбился от грабителей в собственном гараже. Ему угрожали битой.

«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно.

Сборная Италии зимой может сыграть с Россией или Украиной.

Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.

«Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт.

«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено.

Рангник впервые посетил «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ».

AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал».

Вратарь Свинов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Сумма трансфера – 20 миллионов рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rtyu78
1638394851
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Ответить
Боров мясной
1638395381
тормозим на сайте , нет результатов АПЛ, Италии и таблиц, на соккере уже всё есть.
Ответить
Главные новости
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
14
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Все новости
Все новости
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
15:37
1
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Семин определил главный козырь Батракова
14:45
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
14:09
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
14
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Известен новый клуб Ибрагимовича
13:36
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Испанский журналист раскритиковал поступок Захаряна, ушедшего с игры «Сосьедада»
13:23
1
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
12:49
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+