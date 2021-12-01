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  • Роспотребнадзор разрешил 70-процентную посещаемость на московских матчах

Роспотребнадзор разрешил 70-процентную посещаемость на московских матчах

1 декабря 2021, 19:00
8

Отныне московские футбольные стадионы могут заполняться на 70 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости – при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» в ближайшем туре примет «Ахмат».
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 2757 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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NewLife
1638378454
Это хорошо, только у всех ментов надо проверить куар коды.
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Fusballer
1638379947
В жопу себе засуньте QR-коды.
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Hektor 84
1638379947
Как так? В надзоре главу поменяли? Или всех купивших коды насильно привили?
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paracetamol
1638383128
Сезон практически кончился, можно вожжи и отпустить.
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R_a_i_n
1638385828
Фигасе щедрость...
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Олег1204
1638387915
А как же омикрон? Или ему
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portero
1638387988
Два тура.. чтоб потом придавить в начале январь (в новогодние каникулы) очень жестко всех рабов...
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