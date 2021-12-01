Роспотребнадзор разрешил 70-процентную посещаемость на московских матчах

Отныне московские футбольные стадионы могут заполняться на 70 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости – при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», – сказал Зеленов.