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    Роспотребнадзор разрешил 70-процентную посещаемость на московских матчах

    Отныне московские футбольные стадионы могут заполняться на 70 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    «Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости – при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11663

      NewLife 4 минуты назад

      Это хорошо, только у всех ментов надо проверить куар коды.

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