Роспотребнадзор разрешил 70-процентную посещаемость на московских матчах

Отныне московские футбольные стадионы могут заполняться на 70 процентов. Об этом сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости – при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», – сказал Зеленов.
- «Спартак» в ближайшем туре примет «Ахмат».
- Команда идет в РПЛ 10-й.
- За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 2757 человек.
Источник: «Чемпионат»