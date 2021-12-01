«РБ-Спорт»: Кубок Матч Премьер не состоится из-за отказа «Спартака» от участия

Традиционный Кубок Матч Премьер, который должен был пройти с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье, не состоится.

По информации «РБ-Спорт», организаторы решили отменить турнир после отказа «Спартака» от участия. Столичный клуб предпочел Кубку Матч Премьер подготовку ко второй части сезона на двух сборах в Эмиратах.

Из-за неучастия «Спартака» турнир потерял значительную часть медийной привлекательности. Кроме того, не всех участников устроили сроки проведения кубка.

Планировалось, что в турнире могли сыграть «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда.