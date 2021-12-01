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  • «РБ-Спорт»: Кубок Матч Премьер не состоится из-за отказа «Спартака» от участия

«РБ-Спорт»: Кубок Матч Премьер не состоится из-за отказа «Спартака» от участия

1 декабря 2021, 00:58
52

Традиционный Кубок Матч Премьер, который должен был пройти с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье, не состоится.

По информации «РБ-Спорт», организаторы решили отменить турнир после отказа «Спартака» от участия. Столичный клуб предпочел Кубку Матч Премьер подготовку ко второй части сезона на двух сборах в Эмиратах.

Из-за неучастия «Спартака» турнир потерял значительную часть медийной привлекательности. Кроме того, не всех участников устроили сроки проведения кубка.

Планировалось, что в турнире могли сыграть «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда.

  • «Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер летом 2021 года.
  • Столичный клуб идет на 10-м месте в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (52)
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"supermax"
1638312092
Потерял медийную привлекательность после отказа Спартака... Хах))
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ivany4
1638314650
Интересно, если Спартак "вылетит" в ФНЛ, о чем мечтают на северных болотах, РПЛ потеряет свою привлекательность?!)) А если серьезно, правильно говорят со времен СССР - Спартак наше все! И судя по нынешним временам, не утратил своих позиций, как бы плохо у него не складывалась ситуация.
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Fancyfall
1638331228
забавно)))
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B.G.
1638337631
Из-за неучастия «Спартака» турнир потерял значительную часть медийной привлекательности ))
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oyabun
1638338845
Каждый раз после победы в Кубке Матч Премьер, Спартак ужасно выступает в Чемпионате. Это уже стало плохой приметой для клуба - так что правильно, что отказались.
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JTherry
1638342839
на газпрёмовский Кубок матч-премьер слабо' пригласить "голубой пул" - зеню, НН, урал и сучи, для повышения "медийной привлекательности"..?) Миллер же вешал лапшу, что у них самая большая аудитория болельщиков...) а теперь тысячи ботов из Лахта-центра придется на улицу выгнать бомжевать...
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мы_не_рабы
1638347630
Состав команд на Кубок Матч Премьер: Зенит, Сочи, Нижний Новгород, Оренбург. Медийная привлекательность - обеспечена!
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paracetamol
1638349480
Липовый пен на 95-й минуте в матче с аутсайдером - какая медийная привлекательность?
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slavа0508
1638353339
Очередное доказательство , что футбол в России без Спартака не футбол(даже не имеет значение на каком месте команда) ,,,,
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_Marqella_
1638357272
Беспомощный Спартак боится опозориться в очередной раз, от туда и отказ в участии....Позор "народной" команде...
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