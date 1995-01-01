Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «РБ-Спорт»: Кубок Матч Премьер не состоится из-за отказа «Спартака» от участия

    Традиционный Кубок Матч Премьер, который должен был пройти с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье, не состоится.

    По информации «РБ-Спорт», организаторы решили отменить турнир после отказа «Спартака» от участия. Столичный клуб предпочел Кубку Матч Премьер подготовку ко второй части сезона на двух сборах в Эмиратах.

    Из-за неучастия «Спартака» турнир потерял значительную часть медийной привлекательности. Кроме того, не всех участников устроили сроки проведения кубка.

    Планировалось, что в турнире могли сыграть «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда.

    • «Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер летом 2021 года.
    • Столичный клуб идет на 10-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      ВАСЯ КАСКИН 3 минуты назад

      спартак решил что этот кубок их проклятье?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8599

      "supermax" 22 минуты назад

      Потерял медийную привлекательность после отказа Спартака... Хах))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91686
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68267
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru