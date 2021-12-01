«РБ-Спорт»: Кубок Матч Премьер не состоится из-за отказа «Спартака» от участия

Традиционный Кубок Матч Премьер, который должен был пройти с 26 января по 4 февраля в испанской Марбелье, не состоится.
По информации «РБ-Спорт», организаторы решили отменить турнир после отказа «Спартака» от участия. Столичный клуб предпочел Кубку Матч Премьер подготовку ко второй части сезона на двух сборах в Эмиратах.
Из-за неучастия «Спартака» турнир потерял значительную часть медийной привлекательности. Кроме того, не всех участников устроили сроки проведения кубка.
Планировалось, что в турнире могли сыграть «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», а также одна иностранная команда.
- «Спартак» выиграл Кубок Матч Премьер летом 2021 года.
- Столичный клуб идет на 10-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ-Спорт»