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Главные новости дня. «Ювентус» могут лишить титулов и перевести в Серию В, Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

1 декабря 2021, 00:20
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Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче.

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Кокорин вышел на поле впервые за два месяца. Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с октября.

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Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом». ЦСКА обещает оплатить штрафы.

Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет».

«Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций.

«Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову.

Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года. Только Мэтьюз был старше, когда брал награду.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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mbnjhkjh66
1638309689
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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