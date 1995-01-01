Главные новости дня. «Ювентус» могут лишить титулов и перевести в Серию В, Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      mbnjhkjh66 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +63

      ВАСЯ КАСКИН > mbnjhkjh66 5 минут назад

      чепушило все зашло сегодня

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