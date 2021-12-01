Главные новости дня. «Ювентус» могут лишить титулов и перевести в Серию В, Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче.

Баринов: «Слышал, что Рангник хочет забрать меня в «МЮ». Скоро перееду».

Кокорин вышел на поле впервые за два месяца. Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с октября.

Sky Sport: матч «Бавария» – «Барселона» и еще три игры ЛЧ пройдут без зрителей из-за нового штамма «Омикрон».

Суд запретил 12 болельщикам ЦСКА посещать матчи в течение 2 лет после инцидента в игре с «Зенитом». ЦСКА обещает оплатить штрафы.

Анголец Касинтура из «Уфы» получит российское гражданство в 2022 году.

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет».

«Ювентус» могут лишить последних титулов и перевести в Серию B из-за финансовых махинаций.

«Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову.

Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года. Только Мэтьюз был старше, когда брал награду.