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    Беленов – о пенальти на Соболеве: «Еще раз убедился, что VAR работает против бедных»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    Напомним, московский клуб спас ничью в компенсированное время благодаря голу Александра Соболева с пенальти.

    «Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что VAR работает против бедных.

    Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», – написал Беленов в инстаграме.

    • «Уфа» идет на 12-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» занимает 10-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Беленова

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12071

      Литейный4 10 минут назад

      Позор срамтаку и его судейскому корпусу. Если бы не судьи, мазутный проект был бы на последнем месте. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +384

      Жорик секс обжорик 13 минут назад

      Я не оч отношусь к спартаку и их болельщикам, но да же при моем негативе, это был пенальти. Не сыграв так грубо потянув время можно было бы и вытянуть игру... но увы локоть есть локоть

      0
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      Рейтинг: +6569

      Владислав Vlad 36 минут назад

      Т.е. Рассказов получил жёлтую в похожей ситуации - это нормально?

      1
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      Рейтинг: +30680

      oyabun 38 минут назад

      Эта заметка была уже на Бомбардире сегодня в 16,04. Редакция - повторяетесь. Причем на хайпе в отношении Спартака.

      2
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      Рейтинг: +8598

      "supermax" > oyabun 22 минуты назад

      удивляться не приходится

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