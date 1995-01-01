Беленов – о пенальти на Соболеве: «Еще раз убедился, что VAR работает против бедных»

Позор срамтаку и его судейскому корпусу. Если бы не судьи, мазутный проект был бы на последнем месте. Гыгыгы
Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
Напомним, московский клуб спас ничью в компенсированное время благодаря голу Александра Соболева с пенальти.
«Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что VAR работает против бедных.
Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», – написал Беленов в инстаграме.
- «Уфа» идет на 12-м месте в РПЛ.
- «Спартак» занимает 10-е место.