Главные новости дня. Месси сделал три ассиста в одном матче, Неймар получил травму и заплакал

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

Защитники «Челси» забили в сезоне больше голов, чем форварды и полузащитники

Матч «Бернли» – «Тоттенхэм» перенесли из-за снегопада

Три ассиста Месси помогли «ПСЖ» победить в большинстве «Сент-Этьен»

Неймар заплакал после травмы в матче с «Сент-Этьеном»

Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»

«Наполи» открыл памятник Марадоне

Дзюба отдал ассист в матче с ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ