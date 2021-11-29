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  • Главные новости дня. Месси сделал три ассиста в одном матче, Неймар получил травму и заплакал

Главные новости дня. Месси сделал три ассиста в одном матче, Неймар получил травму и заплакал

29 ноября 2021, 01:15

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

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Дзюба отдал ассист в матче с ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ

Источник: «Бомбардир»
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