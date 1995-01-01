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    ⚽ РПЛ. «Зенит» играет с ЦСКА

    Сегодня, 28 ноября, 16-й тур РПЛ продолжается тремя матчами.

    Сначала «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не выявили сильнейшего (0:0). Затем «Динамо» добилось волевой победы над «Рубином» (3:2).

    Завершат игровой день ЦСКА и «Зенит».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    28 ноября, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Спартак (Москва)

    29 ноября, 17:00 мск

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    29 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.

    Удаления: нет – Барач, 74.

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.

    Химки – Краснодар – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.

    Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10182

      alex1951 28 минут назад

      Ребята ,все ОК!
      Красная Армия всех сильней ,от Ямала и до Балтийских морей.....
      Оборонка VS Gasprom -------- Mюллер против Фюрера)))))))))

      0
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      Рейтинг: +54652

      portero 1 час назад

      Зачем ЦСКА Зенит так поздно играют, чтоб болельщики помучались домой добираться поздно, завтра на работу???

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      Рейтинг: +54652

      portero 27 ноября, 13:01

      Сегодня за гостей!!!!
      150 для разугреву.

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      Рейтинг: +3909

      neim > portero 34 минуты назад

      Не многова-то ли ? Так и до перерыва можно не досмотреть, свалит напиток крепкий 😀 .

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