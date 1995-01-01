⚽ РПЛ. «Зенит» играет с ЦСКА

Ребята ,все ОК!
Красная Армия всех сильней ,от Ямала и до Балтийских морей.....
Оборонка VS Gasprom -------- Mюллер против Фюрера)))))))))
Сегодня, 28 ноября, 16-й тур РПЛ продолжается тремя матчами.
Сначала «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» не выявили сильнейшего (0:0). Затем «Динамо» добилось волевой победы над «Рубином» (3:2).
Завершат игровой день ЦСКА и «Зенит».
Россия. РПЛ. 16-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
28 ноября, 20:00 мск
29 ноября, 17:00 мск
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)
29 ноября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)
Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.
Удаления: нет – Барач, 74.
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.
Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.
Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.