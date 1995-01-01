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    ⚽ РПЛ. «Сочи» сыграет с «Уралом», «Ахмат» примет «Ростов», «Химки» встретятся с «Краснодаром»

    Сегодня, 27 ноября, начнется 16-й тур чемпионата России.

    В стартовом матче «Урал» примет «Сочи», затем «Ахмат» встретится с «Ростовом», а закроют игровой день «Химки» и «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Сочи

    27 ноября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    27 ноября, 16:30 мск

    Химки – Краснодар

    27 ноября, 19:00 мск

    Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара)

    28 ноября, 14:00 мск

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва)

    28 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    28 ноября, 20:00 мск

    Уфа – Спартак (Москва)

    29 ноября, 17:00 мск

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

    29 ноября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54586

      portero 1 час назад

      Сегодня за гостей!!!!
      150 для разугреву.

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