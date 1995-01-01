⚽ РПЛ. «Сочи» сыграет с «Уралом», «Ахмат» примет «Ростов», «Химки» встретятся с «Краснодаром»

Сегодня за гостей!!!!
150 для разугреву.
Сегодня, 27 ноября, начнется 16-й тур чемпионата России.
В стартовом матче «Урал» примет «Сочи», затем «Ахмат» встретится с «Ростовом», а закроют игровой день «Химки» и «Краснодар».
Россия. РПЛ. 16-й тур
27 ноября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
27 ноября, 16:30 мск
27 ноября, 19:00 мск
Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара)
28 ноября, 14:00 мск
Рубин (Казань) – Динамо (Москва)
28 ноября, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
28 ноября, 20:00 мск
29 ноября, 17:00 мск
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)
29 ноября, 19:00 мск
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