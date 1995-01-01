⚽ РПЛ. «Сочи» сыграет с «Уралом», «Ахмат» примет «Ростов», «Химки» встретятся с «Краснодаром»

Сегодня, 27 ноября, начнется 16-й тур чемпионата России.

В стартовом матче «Урал» примет «Сочи», затем «Ахмат» встретится с «Ростовом», а закроют игровой день «Химки» и «Краснодар».

Россия. РПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Сочи

27 ноября, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

27 ноября, 16:30 мск

Химки – Краснодар

27 ноября, 19:00 мск

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара)

28 ноября, 14:00 мск

Рубин (Казань) – Динамо (Москва)

28 ноября, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

28 ноября, 20:00 мск

Уфа – Спартак (Москва)

29 ноября, 17:00 мск

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

29 ноября, 19:00 мск

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