Главные новости дня. Россия в стыках за ЧМ-2022 сыграет с Польшей; «Эвертон» может за 10+ миллионов купить Захаряна

Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022».
Daily Mail: Зинченко – в шорт-листе «Ньюкасла». Его могут арендовать у «Ман Сити» зимой.
«Эвертон» может предложить более 10 миллионов за Захаряна.
Крицюк пропустит до трех месяцев из-за травмы колена.
«СЭ»: Рангника в «Локомотиве» заменит его первый помощник Корнетка.
Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова.
Sport1: «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник. «Локомотив» дал согласие на уход немца.
Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией.
Итоги жеребьевки стыков за ЧМ-2022. Шотландия – Украина, Португалия – Турция и другие пары.
Умер бывший тренер «Зенита» Зонин.
Источник: Бомбардир.ру