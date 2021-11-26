Главные новости дня. Россия в стыках за ЧМ-2022 сыграет с Польшей; «Эвертон» может за 10+ миллионов купить Захаряна

Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022».

Daily Mail: Зинченко – в шорт-листе «Ньюкасла». Его могут арендовать у «Ман Сити» зимой.

«Эвертон» может предложить более 10 миллионов за Захаряна.

Крицюк пропустит до трех месяцев из-за травмы колена.

«СЭ»: Рангника в «Локомотиве» заменит его первый помощник Корнетка.

Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова.

Sport1: «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник. «Локомотив» дал согласие на уход немца.

Россия в полуфинале стыков за ЧМ-2022 сыграет с Польшей. Если выйдет в финал – со Швецией или Чехией.

Итоги жеребьевки стыков за ЧМ-2022. Шотландия – Украина, Португалия – Турция и другие пары.

Умер бывший тренер «Зенита» Зонин.