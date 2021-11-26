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    Главные новости дня. Россия в стыках за ЧМ-2022 сыграет с Польшей; «Эвертон» может за 10+ миллионов купить Захаряна

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    Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2021 23:50
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