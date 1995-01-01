Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ», но обе команды вышли в 1/8 финала; «Лейпциг» разгромил «Брюгге»

Какое позорище... просто стыдоба... не выпускать звёзд во Франции, беречь их под лч, чтобы показывать это...
МС красавцы, взяли за ноги и рылом об газон, рылом об газон, рылом об газон....... и так весь матч... жаль счёт не отражает реального хода матча, должно было быть 5 или 6-1...
Все команды Поччетино как обычно - рассчет на отскок, да и только. Желаю им попасть на Баварию или Челси и после благополучного вылета со спокойной совестью закрывать проект.
«ПСЖ» проиграл на выезде «Манчестер Сити», причем французы вели в счете. Парижане прервали семиматчевую серию без поражений.
Тем не менее, в плей-офф Лиги чемпионов досрочно вышли обе команды.
«Лейпциг» разгромил «Брюгге». Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в последнем туре.
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мбаппе, 50; 1:1 – Стерлинг, 63; 2:1 – Жезус, 76.
Брюгге (Бельгия) – Лейпциг (Германия) – 0:5 (0:4)
Голы: 0:1 – Нкунку, 12; 0:2 – Форсберг, 17 (с пенальти); 0:3 – Силва, 26; 0:4 – Форсберг, 45+1; 0:5 – Нкунку, 90+3.