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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ», но обе команды вышли в 1/8 финала; «Лейпциг» разгромил «Брюгге»

    «ПСЖ» проиграл на выезде «Манчестер Сити», причем французы вели в счете. Парижане прервали семиматчевую серию без поражений.

    Тем не менее, в плей-офф Лиги чемпионов досрочно вышли обе команды.

    «Лейпциг» разгромил «Брюгге». Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в последнем туре.

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 50; 1:1 – Стерлинг, 63; 2:1 – Жезус, 76.

    Брюгге (Бельгия) – Лейпциг (Германия) – 0:5 (0:4)

    Голы: 0:1 – Нкунку, 12; 0:2 – Форсберг, 17 (с пенальти); 0:3 – Силва, 26; 0:4 – Форсберг, 45+1; 0:5 – Нкунку, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1465

      Maxi_7 6 минут назад

      Какое позорище... просто стыдоба... не выпускать звёзд во Франции, беречь их под лч, чтобы показывать это...
      МС красавцы, взяли за ноги и рылом об газон, рылом об газон, рылом об газон....... и так весь матч... жаль счёт не отражает реального хода матча, должно было быть 5 или 6-1...
      Все команды Поччетино как обычно - рассчет на отскок, да и только. Желаю им попасть на Баварию или Челси и после благополучного вылета со спокойной совестью закрывать проект.

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      Рейтинг: +54492

      portero > Maxi_7 7 минут назад

      Рояль таскать некому в ПСЖ ...

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      Рейтинг: +54492

      portero 8 минут назад

      Другой уровень, нашим в ЛЧ делать нечего...
      После игр Зенита и Спартака, МС ПСЖ космос...

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