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  • Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Наполи» и возглавил группу ЛЕ; экс-директору «Тамбова» Худякову грозит десять лет тюрьмы

Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Наполи» и возглавил группу ЛЕ; экс-директору «Тамбова» Худякову грозит десять лет тюрьмы

24 ноября 2021, 23:12
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Спаллетти не пожал руку Витории после матча «Спартак» – «Наполи».

«Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме».

Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде».

Карасев – судья матча ЦСКА – «Зенит».

Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина».

Бензема наказан годом тюрьмы условно за шантаж Вальбуэна.

Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам.

Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед».

КДК отменил красную карточку Мурило в матче с «Ахматом».

Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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моэм
1637821797
Спалетти пытался всё время и под самыми немыслимыми предлогами перенести матч из Москвы на нейтральное поле ...задницей чувствовал что получит...и не ошибся , естественно не пожал руку "насильнику" поимевшему его 2 раза.
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zigbert
1637848079
Борьба в группе все таки остается непредсказуемой и никто не потерял шансы на выход в плей-офф.
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