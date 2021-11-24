Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Наполи» и возглавил группу ЛЕ; экс-директору «Тамбова» Худякову грозит десять лет тюрьмы

Спаллетти не пожал руку Витории после матча «Спартак» – «Наполи».

«Была война». Вендел выложил фото окровавленной ноги после игры с «Мальме».

Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде».

Карасев – судья матча ЦСКА – «Зенит».

Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина».

Бензема наказан годом тюрьмы условно за шантаж Вальбуэна.

Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам.

Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед».

КДК отменил красную карточку Мурило в матче с «Ахматом».

Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Соболева победил «Наполи» и вышел в лидеры группы.