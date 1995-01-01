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    Карпин сообщил, что остается в сборной России на стыковые матчи отбора ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил не оставлять пост перед стыковыми матчами отбора чемпионата мира-2022. В начале недели он допускал уход.

    «Вопрос закрыт. Вместе готовимся к стыкам», – сказал Карпин.

    • Жеребьевка стыковых матчей состоится на следующей неделе. Сами игры пройдут в марте.
    • Чтобы выйти на чемпионат мира-2022, нужно будет выиграть 2 стыковых матча.
    • Карпин возглавил сборную летом, и команда до последнего тура группового этапа претендовала на прямую путевку в Катар.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии32
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      Рейтинг: +5915

      BarStep 2 минуты назад

      Ну что ж, пусть ещё немного покуражится..
      Поржём, от его тактических задумок, да и на нового капитана посмотрим..
      Развлекуха продолжается..

      В любом случае на эти два матча брать очередного временщика смысла нет..

      1
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      Рейтинг: +54357

      portero 5 минут назад

      Ну должность расстрельная, но времени много пусть осмыслит, может выбьет у чинуш недельку на поготовку команды, а то и привыкнуть друг к другу не успевают, посточнно новые лица...

      1
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      Рейтинг: +393

      Soccerdealer63 10 минут назад

      Нормально, Валера, не сцы!
      Мы всё видим и понимаем...
      Делай, что должно и будь, что будет!

      4
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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > Soccerdealer63 6 минут назад

      хорошие слова!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n 15 минут назад

      Сборная нафик никому не нужна. Карпин наверно последний тренер, который за результат хоть как-то переживает. Дальше будут только специалисты по банковским смс-сообщениям.

      3
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      Рейтинг: +2750

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      Ясно. С Дзюбой тайно договорился после хет-трика )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Красногорск_Фан 16 минут назад

      Дзюба ему отсо....ать даст!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > Semenycch 16 минут назад

      петя-петя-петушок-золотой гребешок)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Suvorov51 > Красногорск_Фан 3 минуты назад

      да он там не нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch 20 минут назад

      Клоун! Любому болельщику было понятно, что это самовлюбленное говно не уйдет самостоятельно из сборной. Ну что же, нашей сборной в Катаре не будет!

      2
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      Рейтинг: +4193

      mopecekca > Semenycch 16 минут назад

      иди вешайся, урод

      4
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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > Semenycch 14 минут назад

      у семеныча геморой вылез, Зюба старался-старался, да не выстарался))

      2
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      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata 20 минут назад

      Валера верим !!! К весне сделать выводы , отдохнуть , усилить обойму игроков и вперед !!!

      4
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 17 минут назад

      Что не свинья - то потомок Шарикова. Почему так? Не уж то Шариков в образе человека успел всю Москву перетрахать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata > Semenycch 14 минут назад

      Скройся , говно !!! Шариков у вас в Питере жил и свое наследство там и оставил в виде тебя и тебе подобных !!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 13 минут назад

      Верить в говно Карпина может только потомок Шарикова.

      2
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      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata > Semenycch 12 минут назад

      Гавно - это ты , во всяком случае вонь от тебя тут стоит !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 10 минут назад

      я тока к компу подошел, слушу вонь, думаю видимо семеныч-заднеприводный на сайте дрочит))

      3
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 10 минут назад

      Я лишь говорю правду, может быть колко, но правду! Шариковы же выставляют свои идиотские фантазии за истину!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata > Semenycch 6 минут назад

      Какую на хер правду ты тут говоришь ? , " какое житие твое , пес смердящий " !!! )) , спасибо Валере скажи , что он команду в стыки то вывел !!!

      2
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 5 минут назад

      Я же говорю, что ты потомок Шарикова! Цитируешь цитаты из фильмов не к месту и сам этому радуешься! Какую правду? Говно Карпин бездарный, самовлюбленный горе тренер, который позорит своим присутствием сборную и весной вновь сборную опозорит.

      0
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      Рейтинг: +303

      чаппай 21 минуту назад

      На самом деле у него не было выбора

      0
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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > чаппай 12 минут назад

      У Карпина выбор как раз был. Не было выбора у сборной.

      1
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      Рейтинг: +553

      Форвард 79 27 минут назад

      А по другому в такой ситуации поступать и нельзя, накосячили вместе, вместе и исправлять.
      Желаю успеха и в жребии, и в самих играх.

      1
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      Рейтинг: +11499

      Cleaner 33 минуты назад

      Кранты. Готовимся к ЧМ-2026...(((

      4
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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > Cleaner 13 минут назад

      у тебя есть другие предложения??

      0
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      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 10 минут назад

      Да нет ни у него , да и ни у кого других предложений - на эту неблагодарную работу очередь из желающих не стоит !!!

      1
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 7 минут назад

      В России и за границей множество профессиональных тренеров способны и готовы взяться за эту работу.

      1
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      Рейтинг: +14414

      Persona_non_Grata > Semenycch 5 минут назад

      В России ??? - давай пример - !!!

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      Рейтинг: +4541

      Semenycch > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Бердыев, Семин, Рахимов, Мусаев, Гаджиев, Слуцкий, на крайняк.

      0
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      Рейтинг: +1969

      фанат джигурды > R_a_i_n 1 минуту назад

      Тренер не нужен. Дзюба- наше всё!!! Он самому Нижнему Новгороду и самому Тамбову 3 и 4 мяча отгрузил!!! Такого достижения нету ни у Левандовского, ни у Роналду, ни у Месси да даже у Зидана и Роналдо нет такого достижения!!! И без тренера Дзюба всех воодушевит!!!

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      Рейтинг: +3568

      R_a_i_n > фанат джигурды 15 секунд назад

      думается Зюбу пора на повышение в лигу межгалактических чемпионов. ему там самое место))

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